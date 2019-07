Emergenza acqua, possibile consiglio comunale straordinario: Cascino, “sto preparando mozione”

Gela. L’ennesima crisi idrica, con conseguenze ancora più gravi rispetto al recente passato, sta minando alla base i già precari rapporti tra amministrazione comunale e Caltaqua, l’azienda italo-spagnola che gestisce il servizio idrico integrato. Ieri, il sindaco Lucio Greco ha tuonato contro l’azienda, accusandola di gravi inadempienze, con centinaia di famiglie rimaste senza forniture. “Serve subito la convocazione di una seduta straordinaria di consiglio comunale – dice l’esponente di maggioranza Vincenzo Cascino – sto preparando una mozione sul tema. Il gestore del servizio si sta dimostrando inadeguato. Non capisco perché, fino ad ora, la società non abbia investito anche sulla realizzazione di un sistema alternativo, da usare nel caso di disfunzioni temporanee o fermi prolungati delle tubazioni principali”. Secondo il consigliere, che ieri ha preso parte alla riunione del Coc comunale convocata dal sindaco, Caltaqua non avrebbe ancora investito quanto necessario per migliore il servizio.