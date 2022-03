Emergenza acqua nelle campagne, Mancuso: “Critiche da chi si fa politicizzare”

Gela. “Mi sono sempre occupato dei problemi dell’agricoltura locale”. Il parlamentare regionale Michele Mancuso risponde così alle critiche mossegli da agricoltori locali, con in testa Liborio Scudera. Lo stesso Scudera ha parlato di clima da campagna elettorale, ritenendo che l’interessamento di Mancuso, a seguito del guasto a Giaurone, sia da collegare proprio alle prossime regionali. “Dispiace che in un momento così critico per il settore agricolo ci sia ancora qualcuno che si faccia politicizzare o peggio ancora si propone a politicante di turno. Io sono sempre in campagna elettorale – dice Mancuso – se per campagna elettorale si intende adoperarsi per risolvere i problemi del territorio ed in particolare del mondo agricolo di questa provincia, dall’Ispettorato al Consorzio di bonifica. Tutti gli imprenditori agricoli degni di questo titolo conoscono il mio impegno e la mia presenza quotidiana. Chi non mi ha trovato, ha solo una scusa: non mi ha cercato”. Il parlamentare ribadisce di aver preso contatti con l’assessore regionale Toni Scilla, proprio nel tentativo di risolvere l’ennesima emergenza, generata dalla rottura della condotta a Giaurone.