Emergenza Coronavirus, Comune dirama misure: “Nel caso di sintomi avvertire operatori sanitari”

Gela. L’allerta Coronavirus si fa sentire anche in città e in municipio sono state varate diverse indicazioni, tutte rivolte a chi rientra dalle zone a rischio e non solo. “Chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico come identificato dall’Oms , ovvero nei Comuni italiani dove è stata dimostrata la trasmissione locale del Covid-19 deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente o Asp 2–Caltanissetta tel.0934.559955”. Inoltre, da Palazzo di Città fanno sapere che bisognerà “fornire dettagliatamente tutte le informazioni che verranno richieste. Nel caso il soggetto interessato contatti il 112 o il numero verde regionale 800.458.787, lo stesso, dopo aver fornito generalità e recapiti telefonici, resterà in attesa di essere contattato dal dipartimento di Sanità pubblica competente nel territorio. Ricevuta la segnalazione dall’operatore di Sanità Pubblica il soggetto si atterrà scrupolosamente alle indicazioni impartite per l’eventuale avvio della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario”.