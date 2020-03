Emergenza Coronavirus, si valuta sospensione consiglio e commissioni: Sammito convoca vertice

Gela. Si fermano anche le attività del consiglio comunale? L’emergenza Coronavirus ha aperto serie riflessioni a Palazzo di Città. Il sindaco Lucio Greco ha reso note le misure di contrasto e prevenzione adottate per evitare il contagio. In municipio, anche il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito sta valutando lo stop alle riunioni di consiglio e a quelle delle commissioni. “Si tengono in luoghi chiusi e mettono insieme più persone, senza dimenticare che le attività d’aula sono aperte al pubblico – dice – voglio valutare bene la situazione. Ho già convocato i capigruppo e i presidenti delle commissioni. Ne parleremo in riunione e cercheremo di arrivare ad una decisione condivisa”. A questo punto, non è da escludere una sospensione temporanea. L’aula, in questi giorni, è stata impegnata nell’approvazione degli articoli dello statuto comunale, definito dalla commissione affari generali. Non è ancora arrivato il voto finale ed entro fine mese bisognerà approvare molte tariffe, comprese quelle della Tari sui rifiuti. Tra gli atti in procinto di finire sui banchi del consiglio ci sono inoltre il regolamento sulla sosta a pagamento e quello per la gestione degli immobili abusivi. Si tratta di punti attesi da tempo, strategici anche per gli equilibri contabili dell’ente.