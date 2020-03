Emergenza Covid-19, giunta approva slittamento termine rata Tari: si pagherà a fine mese

Gela. C’è il sì anche della giunta comunale. La proposta era stata avanzata direttamente dal sindaco Lucio Greco. Il termine di pagamento della prima rata della Tari sui rifiuti slitta al 31 marzo. Una scelta arrivata per dar seguito a quanto sta accadendo con l’emergenza Coronavirus. Tanti cittadini, inevitabilmente, si troveranno a fare i conti con una crisi che sarà anche economica. Quindi, sindaco e giunta, con il benestare dei tecnici comunali, hanno optato per lo spostamento del termine. Non ci sarà, almeno per ora, uno stop ai pagamenti, da giustificare con l’allerta.