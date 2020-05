Emergenza covid-19, il “Soroptmist club” dona 180 mascherine a Senologia e Hospice

La consegna è avvenuta presso la direzione dell’ospedale di via Palazzi, alla presenza di due socie Soroptimist illustri, rispettivamente: Valeria Cannizzo, vice direttore dell’ospedale, che ha fatto gli onori di casa, e Anna Maria Longo, presidente del centro Aias di Borgo Manfria.

L’iniziativa mira a garantire un ulteriore sostegno ai pazienti in cura presso le unità operative di Senologia e Hospice.

Il Soroptimist Club a dicembre aveva promosso in ospedale l’iniziativa “Orange the World” tinteggiando una panchina presso il Pronto soccorso di via Palazzi in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e per i diritti dell’uomo.