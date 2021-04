Emergenza Covid, altri 33 casi in città: c’è un morto, la linea sale a 481 positivi

Gela. In attesa della zona rossa, la curva del contagio in città va verso quota 500. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 33 i nuovi positivi al Covid, tutti in isolamento domiciliare. Tre pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria. Undici pazienti invece risultano guariti. Il numero complessivo dei positivi è a 481. Da Asp, comunicano che nelle ultime ore un altro paziente gelese è deceduto per Covid. Anche un paziente niscemese non ce l’ha fatta. Il numero dei decessi di pazienti gelesi sale a 66.