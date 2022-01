Emergenza Covid, Giudice: “Aiutiamo con il dialogo chi ha paura del vaccino”

Gela. In città, il numero dei contagiati da Covid continua a salire e la Regione, a breve, potrebbe dichiarare la zona arancione. Ancora tanti non hanno completato il ciclo vaccinale e c’è chi non l’ha neanche iniziato, spesso anche per paura di conseguenze. Il sindacalista Ignazio Giudice, della segreteria regionale della Cgil, spiega che ognuno dovrebbe fare opera di convincimento, soprattutto tra coloro che non si sono ancora vaccinati, appunto per timore. “Esistono i No vax e nel contempo esistono tante persone che hanno semplicemente paura del vaccino. Tutti noi dobbiamo adoperarci – dice -per tentare di far superare ogni tipo di paura, sapendo che salvare l’umanità è possibile così come avere fiducia nella scienza”. Il sindacalista è convinto che ci siano tutte le possibilità per indurre alla vaccinazione, chi ne ha timore.