Emergenza Covid, in città boom di contagi: Greco, “a Natale tanti hanno esagerato”

Gela. Tornano a superare quota mille i positivi al Covid-19 in provincia di Caltanissetta. L’ultimo bollettino, all’indomani delle feste, e’ allarmante, con un tasso di positivita’ che e’ arrivato addirittura al 45,34 per cento (78 tamponi positivi su 172 tamponi eseguiti) e il numero di ricoverati che torna a salire. A preoccupare e’ la situazione di Gela che, nelle ultime ore, ha registrato un aumento di 57 positivi su un totale di 78 casi in piu’ in provincia.