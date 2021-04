Emergenza Covid, in città superati i 500 contagi: linea a 502, 30 nuovi casi

Gela. Continua progressivamente ad aumentare il numero dei contagiati da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono trenta i nuovi positivi, in isolamento domiciliare. I guariti, invece, sono dieci. La linea complessiva supera quota 500, in città i positivi sono 502. Aumentano anche i ricoveri. Quattro pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria. Un paziente è stato trasferito in rianimazione, mentre un altro è stato dimesso.