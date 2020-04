Emergenza Covid, manager Tekra: “Vicini a comunità ma iniziative solidali non si pubblicizzano”

Gela. Solo qualche giorno fa, è stato il segretario aggiunto del settore igiene ambientale dell’Ugl Orazio Caiola a chiedere che i manager di Tekra, in una fase così delicata per la città, si assumano una responsabilità sociale, con una donazione all’ospedale “Vittorio Emanuele”. I manager campani, che gestiscono in proroga il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ritengono però che si tratti di scelte che toccano solo all’azienda e che eventualmente non dovrebbero essere troppo pubblicizzate. “L’azienda Tekra opera in ventisette Comuni di cinque diverse Regioni. Comunità costrette, tutte, a fare i conti con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – si legge in una nota dell’azienda – ogni giorno siamo a contatto con i cittadini e le amministrazioni comunali e questo ci permette di avere un quadro preciso di quali siano le problematiche e le urgenze. Per questo motivo, sin dai primi giorni dell’emergenza la nostra azienda, insieme alle altre società del gruppo Balestrieri, ha messo in campo una serie di iniziative a carattere solidale a sostegno delle comunità. Abbiamo preferito, in linea con quella che è la nostra policy aziendale, non dare evidenza a queste azioni e non lo faremo certo adesso”.