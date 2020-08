Emergenza Covid, niente falò e tende: “Mascherina obbligatoria anche in spiaggia”

Gela. Con i tre casi di positività al Covid nelle ultime ore accertati in città (si tratta di giovani di ritorno da vacanze a Malta), il sindaco Lucio Greco dopo aver emesso una prima ordinanza che impone maggiori restrizioni a locali e alle attività, interviene anche per le spiagge del litorale. Con un’altra ordinanza ha appena posto l’obbligo delle mascherine, anche in spiaggia, e fino alla conclusione della stagione estiva. Per domani e per la giornata del 15 agosto, sono vietati falò e viene esclusa la permanenza in spiaggia con gazebo e tende (anche nelle ore notturne).