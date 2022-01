Emergenza Covid, Pd: “Il sindaco naviga a vista, suoi provvedimenti tardivi”

Gela. “Si sta soltanto navigando a vista”. Per il gruppo consiliare del partito democratico la richiesta di zona arancione per la città è “l’ennesimo atto di coraggio a metà”. I consiglieri dem Gaetano Orlando e Alessandra Ascia sono certi che ci sia stata una sottovalutazione della ripresa del contagio. “Già il 18 dicembre avevamo posto all’attenzione delle autorità locali il pericolo che stava investendo la città. C’è stato un intervento tardivo del sindaco con un provvedimento del 22 dicembre – dicono – da noi non condiviso perchè fragile. E’ stato l’unico atto dell’amministrazione comunale”. Il gruppo consiliare del Pd ritiene ci sia stato un eccessivo “libera tutti” e solo i provvedimenti del governo nazionale hanno attenuato le conseguenze. Parlano di assenza “di scelte nette”, nonostante l’invito della prefettura a monitorare la situazione in vista di fine anno.