Emergenza Covid, Trainito: “Scuole vanno chiuse e attivare Dad”

“In questi giorni si è parlato tanto di chiusure, di Dad e poi lo scarica barile su chi ha le competenze – dice – vista l’ordinanza di zona rossa che da sabato scatterà in città, la voce che trapela è che le scuole resteranno aperte o comunque sarà attivata una Dad al 50 per cento. Credo che sia una cosa impensabile, dobbiamo tutelare i nostri concittadini e far sentire al sicuro le famiglie e soprattutto i bambini. Il mio appello è da sempre quello della chiusura fino al raggiungimento di una pax dei contagi. So bene che Asp ha tutte le competenze per chiudere e per decidere se le scuole vadano aperte o no, così come anche il prefetto, ma chiedo a nome di tante famiglie di valutare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Propongo al sindaco di chiedere forzatamente la chiusura delle scuole, anche se ripeto le competenze sono di Asp”.