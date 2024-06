Emergenza idrica, Caltaqua: “Disservizi per manovre in atto, distribuzione ogni tre giorni”

Gela. “I tecnici di Caltaqua sono al lavoro per riuscire a risolvere nel più breve tempo possibile le criticità nella distribuzione in città, segnalate nel corso del fine settimana e che hanno interessato alcune circoscritte zone”, così riporta una nota dell’azienda. Da settimane, si susseguono le segnalazioni da gran parte dei quartieri. Per i responsabili dell’azienda “tali criticità sono da ricondurre alla necessità – tempestivamente segnalata nei giorni scorsi – di aver dovuto effettuare manovre tecniche al fine di rimodulare la turnazione della distribuzione a causa delle minori forniture in ingresso determinate, su indicazione della cabina di regia regionale che monitora l’emergenza, dal perdurare della grave crisi idrica”.