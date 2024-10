Emergenza idrica, sit in davanti alla sede Ati: “Partecipino tutti i sindaci della provincia”

Gela. L’emergenza idrica che in questi mesi ha segnato la quasi totalità dei Comuni del territorio, con in testa Gela e Caltanissetta (nel capoluogo di provincia lo scenario è ancora molto grave), continua ad essere oggetto di forte preoccupazione. Una serie di realtà sociali, a partire dal Forum per l’acqua e i beni comuni, ha indetto un sit in, per giovedì prossimo 17 ottobre, davanti alla sede dell’Assemblea territoriale idrica, a Caltanissetta. Tutti i sindaci dei ventidue Comuni della provincia sono invitati a partecipare. L’iniziativa è volta ad avere da subito un incontro con i vertici Ati, guidati dal presidente Conti. Lo scopo è duplice: cercare di ottenere iniziative per la massima tutela di tutti gli utenti e capire quali attività siano in cantiere per affrontare gli effetti di una crisi idrica che ancora adesso si fa sentire.