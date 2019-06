Emergenza idrica, vertice Greco-Caltaqua: “Tolleranza zero…azienda rispetti contratto”

Gela. “Sia chiaro a tutti, non vogliamo che si ripetano crisi idriche come quella degli ultimi giorni, soprattutto in periodo estivo. Ci sarà tolleranza zero. Il contratto va rispettato per intero”. Il sindaco Lucio Greco lo spiega al termine di un lungo incontro, avuto in municipio con il direttore generale di Caltaqua Andrea Gallè. “L’ho convocato d’urgenza – spiega – ci ha comunicato che il ciclo di normalizzazione è praticamente concluso. L’ultimo quartiere normalizzato nelle forniture è stato Fondo Iozza. Emergenze come quella degli ultimi giorni, ci è stato riferito, non si verificheranno più, se non per casi straordinari, non addebitabili a Caltaqua ma alle forniture di Siciliacque e alle infrastrutture. Ho preteso che se dovessero ripetersi disservizi, allora dovrò subito essere informato e dovranno indicarmi le cause e i tempi di ripristino. Dobbiamo essere noi a comunicarlo ai cittadini. Anzi, invito proprio i cittadini, se dovessero rilevare disservizi, a segnalarceli, attraverso la mia segreteria. Saremo poi noi a farcene carico con l’azienda”. A Greco non è affatto piaciuto quanto accaduto negli ultimi giorni, con i quartieri lasciati a secco. Nonostante le rassicurazioni dei manager dell’azienda, il sindaco non esclude soluzioni ancora più drastiche. “Qualora dovessimo riscontrare altre anomalie nel servizio o mancata erogazione nei quartieri – dice ancora – siamo pronti a passare alle vie di fatto, con diffide e azioni giudiziarie”. Nelle ultime ore, sul tavolo di Greco sono arrivati i primi riscontri sulla qualità dell’acqua erogata a Macchitella, dopo l’ordinanza che ne vieta l’uso a fini alimentari.