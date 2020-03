Emergenza in città, Scerra: “Opposizione pronta a collaborare e sindaco blocchi pagamento strisce blu”

Gela. Davanti ad un’emergenza che in città in pochi ricordavano così stringente, anche l’opposizione apre al dialogo con l’amministrazione comunale. “In momenti come questi non possono esserci distinzioni di schieramento – dice il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra – siamo pronti a condividere misure come il differimento dei termini per il pagamento dei tributi comunali. Attendiamo che il sindaco ci coinvolga. Personalmente, ritengo che possa da subito bloccare anche il pagamento dei ticket per chi sosta sulle strisce blu. Penso che possa firmare da subito un provvedimento di questo tipo, almeno fino a quando il consiglio comunale non approverà il nuovo regolamento”. Scerra e il sindaco Lucio Greco, anche di recente, sono spesso andati in contrasto. Il consigliere, però, mette da parte le divergenze politiche. “Ci deve essere senso di responsabilità – aggiunge – i cittadini devono fare la loro parte. Deve esserci piena collaborazione. Niente panico, ma forte senso di responsabilità”. Allo stesso tempo, il consigliere guarda anche alle scelte del governo nazionale. “Spostare il termine per il pagamento dei tributi locali è sicuramente una scelta di buon senso da parte dell’amministrazione comunale – conclude – però, penso che il governo nazionale debba andare incontro alle esigenze di tutte quelle categorie che stanno patendo e bloccare il pagamento di imposte che non sono di competenza degli enti locali. Sarebbe molto importante”.