Emergenza nelle campagne, danni alle condotte e alle reti irrigue: sbloccato progetto

Gela. Come se non bastasse la carenza di acqua, con le dighe che sono al minimo, nelle campagne locali anche la rete è in condizioni pessime. Il Consorzio di bonifica non ha grandi risorse e adesso si tenterà un intervento, con un progetto di manutenzione, da circa 53 mila euro, realizzato da dipendenti dell’ente. E’ stato necessario effettuare sopralluoghi nelle zone più in difficoltà. Il personale che opera nelle campagne ha riferito di diversi danni e malfunzionamenti delle reti e delle condotte in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Danni che inevitabilmente incidono sulle forniture idriche ai campi, che già soffrono abbondantemente. I danni principali sono stati individuati lungo la rete dipendente dagli invasi Cimia e Disueri. Così, con lo stanziamento deciso dai vertici di un Consorzio, ormai centralizzato a Palermo, si effettueranno interventi di manutenzione.