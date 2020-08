Emergenza organico, spunta l’autocompostaggio: “Chi lo fa avrà sconto Tari”

Gela. Non bastano gli impianti privati e quelli pubblici, il trasferimento fuori Regione e le ordinanze, a Palazzo di Città c’è seriamente il timore che non si riesca più a gestire il surplus di organico, con i rifiuti che rimangono in strada. Adesso, data anche l’esigenza di risorse finanziarie che non ci sono, il sindaco Lucio Greco e la dirigente Grazia Cosentino lanciano l’invito all’autocompostaggio dell’organico. “Le utenze, sia domestiche che commerciali, che abbiano la disponibilità di un giardino, di un orto o di un terreno idoneo allo svolgimento dell’autocompostaggio sono chiamate a farlo – dicono – e a provvedere al compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani sul posto”. Per praticare l’autocompostaggio i cittadini dovranno utilizzare una compostiera e comunicare al settore tributi del Comune l’acquisto oppure, qualora ne fossero già in possesso, l’avvio della pratica del compostaggio domestico, condizione necessaria affinchè possa essere riconosciuta ed applicata la riduzione del 30 per cento nel pagamento della Tari. Dal municipio arriva l’invito a fare da sé. “Se i gelesi ci verranno incontro – concludono – sarà possibile ridurre i disagi e generare benefici ambientali ed economici”. Senza molte risorse e senza piattaforme che riescano a sostenere la mole dei conferimenti, in municipio si affidano ai cittadini, lanciando una pratica che di certo non è così alla portata di tutti.