Emergenza rifiuti, pronta nuova ordinanza: ripartono Tmb e raccolta

Gela. Si sblocca lo stallo che nelle ultime ore ha riportato i rifiuti in strada. Sindaci della Srr4, Arpa, Provincia, il dipartimento regionale acqua e rifiuti e i vertici dell’Ato Cl2, hanno raggiunto un’intesa. Entro le prossime ore, arriverà una nuova ordinanza, che supera gli interventi prescritti in quella di ieri, dando da subito la possibilità di riattivare l’impianto mobile Tmb. “Con questa ordinanza – dice dal vertice in Provincia il presidente della Srr4 Salvatore Chiantia – si garantisce la ripresa del Tmb mobile, da subito, e per i prossimi due mesi. Nel frattempo, speriamo possa partire il nuovo impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti”.