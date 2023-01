Emergenza sanità, Greco chiede incontro all’Ars: “Vertice anche con l’assessore Volo”

Nel pronto soccorso, struttura alla quale si rivolge l’utenza della città e del suo hinterland – conclude Greco- operano solo 5 medici su 15 previsti. Analoga criticità nella divisione di Anestesia e Rianimazione, dove i medici sono 8 su 19 e in Neurologia, struttura che, dal 15 febbraio prossimo, si ritroverà a non avere nessun medico in servizio e quindi dovrà sospendere le attività. Pure la Medicina del territorio fa registrare gravi carenze, sia in termine di personale che si strutture e di dotazione di attrezzature. Un esempio per tutti, nei consultori della quinta città siciliana non esiste l’apparecchio per le ecografie, neppure uno”.