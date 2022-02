Emergenza sanità, Noi con l’Italia-Cantiere popolare: “Dibattito pubblico con Asp”

Gela. Sull’ennesima emergenza della sanità locale, sono tanti i risvolti e non sono mancate le iniziative, con il comitato “Sos Vittorio Emanuele” che si è rivolto alla procura, dopo aver raccolto oltre tremila firme. L’area centrista, con i gruppi di “Cantiere popolare” e “Noi con l’Italia”, lancia la richiesta di un dibattito pubblico, da tenere con i manager di Asp, con l’obiettivo di individuare le priorità, evitando “speculazioni”. “Dopo mesi di sterili polemiche si torna a parlare di sanità guardando ai reali problemi e alle possibili soluzioni. Il lavoro dei gruppi civici e l’interesse, mai mancato, della cittadinanza ha messo al centro del dibattito ogni possibile proposta per rendere efficienti i servizi sanitari in tempo di pandemia e la necessità di intervenire per migliorare strutture e organizzazione territoriale. Come fatto nei mesi scorsi, lanciamo l’invito ad un sano confronto sul tema della sanità nel territorio cittadino. La pandemia non è ancora superata, ma non vorremmo che si speculasse sulle paure del momento e sulla gestione dell’emergenza per una situazione, ospedaliera e sanitaria, che ha problemi atavici, essendo certi che il futuro della sanità non è legato alla gestione del focolaio nella rianimazione dell’ospedale Vittorio Emanuele ma a scelte credibili e ad un impegno comune”, fanno sapere i centristi. C’è condivisione dell’iniziativa del comitato, che ha organizzato un sit-in, con la raccolta delle firme, ed esponenti centristi hanno aderito.