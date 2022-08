Emergenza sanità, commissione riprende l’attività: audizione con manager Asp

Gela. Nel corso della pausa estiva, non sono mancate polemiche, in maggioranza, sul ruolo della commissione consiliare sanità rispetto alla costante emergenza che attanaglia il sistema locale. Una forte contrapposizione è riemersa tra i civici di “Una Buona idea”, assai critici con la linea assunta dalla commissione, e il presidente forzista Rosario Trainito, che ha respinto ogni perplessità. Nei prossimi giorni, anche la commissione tornerà a riunirsi. E’ in programma un incontro con il management di Asp. Sarà il direttore sanitario Marcella Santino ad essere sentita dal presidente Trainito e dagli altri componenti Vincenzo Cascino, Paola Giudice, Carlo Romano e Giuseppe Caruso. Su iniziativa del presidente Trainito, si cercherà di fare il punto anche sul bando per l’assunzione di nuovi medici. Senza nuovi innesti, non solo tra il personale medico, tanti reparti rischiano di andare avanti in mancanza delle necessarie risorse. Ancora oggi, la situazione generale è fortemente compromessa, come hanno più volte denunciato associazioni e comitati.