Emergenza sanitaria, dem molto critici: convocata direzione del partito

Gela. In questi mesi, a maggior ragione con la ripresa massiccia del contagio Covid in città, i dem locali sono stati tra i più critici. Non hanno mai condiviso la linea dell’amministrazione comunale, di Asp e della stessa Regione. Non hanno perso occasione per descrivere i tratti di una sanità locale, in crisi profonda, che risente di tagli e servizi che non ci sono, neanche in piena emergenza Covid. Oggi, il segretario cittadino Guido Siragusa incontrerà i dirigenti locali del partito. E’ in programma una riunione della direzione dem. Probabilmente, si cercherà d fare il punto della situazione, davanti ad altri segnali di allarme, come la chiusura di terapia intensiva e il trasferimento dei pazienti Covid al “Sant’Elia” di Caltanissetta, a seguito del focolaio che ha colpito medici e operatori della struttura locale. La direzione è convocata, al momento, con un unico punto all’ordine del giorno, appunto quello della sanità cittadina.