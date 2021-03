Emergenza sicurezza, incontro Greco-prefetto: “Siamo vicini alla città”

Gela. La necessità di un confronto con il nuovo prefetto era emersa già la scorsa settimana, quando il sindaco Lucio Greco ha denunciato nuovi fatti di violenza e il rischio di un’intensificazione. Questa mattina, il prefetto Chiara Armenia, da poco insediatasi, è stata a Palazzo di Città. L’incontro con Greco si è tenuto a porte chiuse e il prefetto si è impegnato a svolgere ulteriori approfondimenti, in un territorio con il quale ha iniziato ad approcciarsi. “Di Gela troppo spesso se ne parla in negativo, ed è un peccato. Ci sono molti aspetti positivi e vanno esaltati, oltre ai paesaggi mozzafiato e alla vivacità della gente – ha detto il prefetto – speriamo che questi elementi emergano sempre di più e collaboreremo per il risveglio che questa città merita. La capacità di rialzarsi c’è, e noi, come prefettura, vi saremo vicini”.