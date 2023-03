Emergenza sicurezza, Mancuso porta caso in commissione antimafia: FI, “controlli capillari”

“Il partito in toto condanna la vile aggressione ai danni di Di Pietro e chiede maggiori controlli in città che non si limitino al solo posto di blocco ma che portino ad un monitoraggio capillare in tutti i quartieri. Il sindaco Greco parla da mesi di sistemi di videosorveglianza ma ad oggi non sono mai stati installati e attivati. E’ importante che il nostro deputato regionale Mancuso abbia deciso di portare la questione in commissione antimafia”, spiega il capogruppo consiliare forzista Rosario Trainito.