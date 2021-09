Emergenza sovvalli, chiuso accordo Ato-“Impianti”: Balbo, “i conferimenti riprendono”

“E’ una questione sulla quale la Regione è stata chiara – aggiunge Balbo – l’Ato deve essere liquidato e non può gestire. Lo dice la legge e lo dice una sentenza del Tar, che non è stata sospesa. E’ una questione che porteremo alla prossima assemblea dell’Ato. Bisogna risolvere anche questo aspetto”. La “Impianti Srr”, a breve, avvierà a pieno regime il servizio rifiuti, con un affidamento in house. Sui tempi, Balbo sembra piuttosto sicuro che l’inizio, in tutti i Comuni, non slitterà di molto. “Chiaramente – conclude – per i Comuni più piccoli i tempi saranno più rapidi, perché non servono molti mezzi. Ma riteniamo che per tutti i centri della Srr, quindi anche Gela, si possa avviare il nuovo servizio tra settembre e ottobre. Stiamo lavorando in questa direzione”.