Emergenza, Trainito: “Ieri in aula solo politica, sono richieste che faccio da mesi”

Gela. “Una riunione monotematica del consiglio comunale che si è rivelata solo politica, senza veri risultati”. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito, ritorna su quanto accaduto ieri all’assise civica, con il dibattito tutto incentrato sull’emergenza Covid e sui “buchi” nella gestione dell’intero sistema. Anche dai banchi della sua stessa maggioranza, sono partite parole taglienti, soprattutto sul ruolo della commissione e dei consiglieri che ne fanno parte. Il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero ha spiegato che si sarebbe atteso un intervento incisivo nel corso del dibattito, proprio dalla commissione. Una posizione, che seppur senza richiami diretti, è stata espressa dal sindaco Lucio Greco, che ha fatto cenno a chi si presta spesso ad interventi sui media, ma poi preferisce il silenzio in assise civica. Solo l’avvocato è intervenuto per l’amministrazione comunale, mentre assessori che seguono da tempo l’evolversi della situazione, come Nadia Gnoffo e Cristian Malluzzo, hanno preferito non prendere la parola. Trainito sembra non temere troppo le considerazioni, decisamente poco velate, degli alleati. “La commissione sanità non è intervenuta nel corso del dibattito? Posso parlare per la mia posizione – dice – ieri, in aula, sono stati sostenuti concetti e chiesti interventi in materia di gestione della pandemia, che personalmente, anche come presidente della commissione, propongo da mesi. In tutto questo periodo, quando ho sollevato e denunciato incongruenze e inefficienze del sistema, sono stato considerato populista e attaccato dai miei stessi alleati. Non vedo perché sarei dovuto intervenire su cose che porto avanti da tempo e ho già espresso. Non è così che si fa la politica, mi dispiace dirlo. Ci metto sempre la faccia e ieri ero in aula a partecipare ad una riunione, che penso non sia servita a molto. Gli attacchi? Non mi interessa fare polemiche”. Sicuramente, l’atto di indirizzo approvato a conclusione del monotematico, almeno nell’ottica della maggioranza, segna la conferma di un rapporto politico molto stretto tra il sindaco e un gruppo dell’alleanza (dall’Udc a Forza Italia e fino ai civici).