Emergenza umanitaria, il Lions Club tende la mano ai profughi

Considerata l’età dei profughi afghani presenti a Sigonella, tra uomini, donne e bambini, la richiesta di donazione interessa principalmente indumenti, pannolini, coperte e giocattoli. Quattro sono i punti di raccolta individuati in città presso i quali ci si potrà recare in orari prestabiliti, quali la Chiesa Madre, Sant’Antonio, San Giovanni Evangelista e, infine, le Mura Federiciane. I tempi a disposizione per effettuare le donazioni sono veramente limitati. Infatti, già giorno 2 settembre, il ricavato delle donazioni farà tappa al centro di raccolta a Catania per poi essere immediatamente consegnato alla base di Sigonella. Francesco Incardona, rappresentante del Lions Club del Golfo di Gela, si mostra piuttosto propositivo, tuttavia, ritiene fondamentale lanciare un appello al fine di sensibilizzare quanto più possibile i cittadini a contribuire. “La risposta della città di Gela è stata immediata e imponente – sottolinea Francesco Incardona – I messaggi ricevuti e la disponibilità a collaborare sono stati incredibili. Il mio appello alla città – continua – è quello di donare indumenti anche usati, e logicamente utilizzabili, a questa popolazione che necessita seriamente del nostro aiuto”.