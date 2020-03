Emergenza virus, DiventeràBellissima pronta a collaborare con giunta: Orlando, “contatti con Razza”

“Vogliamo cogliere l’occasione per esortare i nostri concittadini ad attenersi al decreto che impone di non uscire di casa salvo per necessari ed inderogabili motivi di urgenza. Le precauzioni che ha intrapreso il presidente Musumeci hanno dato dei risultati ottimi in tutta la Sicilia ed in particolar modo a Gela – conclude – l’assessore Razza ha voluto che a Gela fossero disponibili quaranta posti per l’eventuale picco di infezioni. In particolare, otto posti letto nell’unità operativa di malattia infettiva, altri otto in terapia intensiva e ventiquattro per pazienti Covid-19. Sono tutti ubicati al “Vittorio Emanuele” per prevenire e contenere un eventuale eccesso di casi nel nostro territorio”.