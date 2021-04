“Emergenze a Comunelli e Disueri”, campagne senza acqua: vertice con la Regione

Gela. Pochi giorni fa, l’ennesimo sversamento dell’acqua della diga Disueri, finita in mare. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Cristian Malluzzo, dopo diverse richieste degli operatori del settore e di tanti agricoltori, hanno ottenuto un incontro con i funzionari della Regione, che ha la competenza esclusiva sulle dighe del territorio. Alla riunione, ha preso parte l’agronomo Piero Lo Nigro, che segue le vicende delle infrastrutture che faticano a fornire acqua alle campagne locali. L’amministrazione comunale parla di disservizi delle tre dighe dovuti “a venti anni di mancate manutenzioni ordinarie e straordinarie”. Il confronto si è svolto con il collegamento, in remoto, del dirigente generale del dipartimento acqua e rifiuti Calogero Foti e di Salvatore D’Arma (per il Consorzio di bonifica). “Ci sono interventi che richiedono tempo, altri che si possono fare subito. Prioritario è risolvere la questione dei fanghi presenti a Comunelli – ha detto Lo Nigro – e porre rimedio alle criticità della diga Disueri, che da due anni non eroga acqua a causa di un’interruzione nella condotta intermedia, rendendo veramente critica la situazione per le campagne circostanti. Pensare a questo problema significa pensare al futuro della città ed è un bene che questa amministrazione se ne stia facendo carico, provando a colmare decenni di lacune da parte del mondo politico regionale”. Nonostante le polemiche di questi giorni, che si sono concentrate sul suo ruolo politico, l’assessore Malluzzo sta comunque cercando di avere risposte da Palermo, per un settore, quello dell’agricoltura, che da anni soffre per una costante crisi, dovuta anzitutto alle infrastrutture che non ci sono. “Abbiamo chiesto come sia meglio intervenire sulle tre dighe – ha spiegato – anche perchè andiamo verso la stagione estiva che comporta un alto rischio siccità. L’eliminazione dei fanghi è essenziale, visto che questa presenza non permette di conservare acqua. Chiederemo agli enti preposti un cronoprogramma di interventi per risolvere una volta per tutte questo problema, oltre a cercare di capire che fine abbia fatto l’appalto da 20 milioni per la sponda sinistra della diga Disueri, problema che si trascina dal lontano 2004. Non solo. Diverse sono le gare per la messa in sicurezza delle dighe mai partite, sebbene con importi di piccola entità, e vorremmo capirne la ragione”.