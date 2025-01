Emis Killa rinuncia a Sanremo “Preferisco fare un passo indietro”. In gara restano 29 cantanti

MILANO (ITALPRESS) – “Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici. Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare”.Così su Instagram il rapper Emis Killa, che avrebbe dovuto partecipare al prossimo Festival. “Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio – aggiunge – e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest’anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”.Il Direttore Artistico e l’organizzazione del Festival, si legge in una nota, prendono atto del ritiro di Emis Killa dalla 75 edizione del Festival di Sanremo. Di conseguenza Rai informa che la gara si svolgerà con la presenza di 29 artisti sul palco del Teatro Ariston. -foto ufficio stampa Emis Killa (ph credit Mattia Guolo)-(ITALPRESS).