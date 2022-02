Emittenti locali, Morselli: “Protesta giusta, a rischio la libertà di informazione”

Gela. “Una protesta giusta, da sostenere”. Ieri sera, in apertura della seduta di consiglio comunale, il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli si è schierato a difesa delle emittenti televisive locali, i cui editori, in questi giorni, stanno alzando il livello della protesta, rispetto ad un sistema che rischia di mettere fine all’informazione locale. Morselli ha parlato a nome di tutto il gruppo consiliare di “Un’Altra Gela”. Anche gli editori e i lavoratori del settore, in città, aderiscono ad una protesta, sempre più ampia, che è arrivata davanti alle sedi ministeriali. Sia il gruppo editoriale di Telegela 647 che quello di Rete Chiara chiedono condizioni eque, che non vadano, come sta accadendo adesso, a vantaggio solo delle grandi corporation del settore, che in sostanza monopolizzano l’assegnazione delle frequenze, caratterizzata da costi insostenibili per le realtà editoriali locali. “Gli editori locali e tutti i lavoratori del settore rischiano di vedere spegnere le antenne dell’informazione del territorio, che sono presidio di libertà e informazione quotidiana”, dice Morselli.