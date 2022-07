Emmanuello tra possibili candidati FdI alle regionali, “Greco? Situazione disastrosa”

Gela. Le conclusioni politiche non divergono da quelle più volte espresse. Per il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Rosario Emmanuello la città è ormai priva di una vera guida amministrativa. “Il sindaco Greco e la città fanno acqua da tutte le parti – dice – e purtroppo questo non è solamente un modo di dire, visto che i cittadini continuano a soffrire da settimane per la carenza idrica. Sono palesi le falle nella guida amministrativa della città da parte del sindaco e della sua giunta. I problemi non si contano, dalla mancanza di pulizia alle numerose buche presenti, per passare all’assenza di sicurezza nei quartieri e fino ad una programmazione che non c’è. Il rilancio turistico e commerciale non è possibile, con un centro storico sempre più abbandonato e destinato alla desertificazione economica”. Per Emmanuello, Greco e i suoi non hanno i numeri per andare avanti. “Dal punto di vista politico, la situazione poi è sempre più disastrosa con un sindaco che non riesce più a riunire nemmeno la sua maggioranza sempre più risicata e alle prese con la nomina di un nuovo assessore, viste le dimissioni di Malluzzo e l’uscita di “Italia Viva”, aggiunge. Gli esponenti del partito della Meloni non hanno gradito neanche il sostegno a Draghi, che il primo cittadino ha reso pubblico, aderendo all’appello di altri sindaci e amministratori. Fratelli d’Italia, come ha rispecchiato la posizione del governatore siciliano Nello Musumeci, è invece per dare la parola nuovamente alle urne. “Il nostro sindaco, nonostante tutto, incurante della sua situazione politica traballante, trova il tempo per lanciare un appello all’unità nazionale firmando la richiesta, sottoscritta da altri primi cittadini, affinché Draghi ritiri le sue dimissioni e continui l’esperienza di governo. Un’esperienza che noi di Fratelli d’Italia attraverso la nostra leader Giorgia Meloni – dice ancora Emmanuello – crediamo fallimentare e per la quale più volte abbiamo chiesto di ridare parola ai cittadini, andando subito alle elezioni. Troviamo assurdo che dei sindaci palesino loro scelte individuali, utilizzando le istituzioni, forse per salvare la poltrona di qualche parlamentare che sa già di non venire rieletto, qualora la parola venisse ridata ai cittadini”.