Emorragia cerebrale e gravi ferite, tragedia sfiorata in viale Indipendenza: giovane finisce in una buca

Gela. Sono state lunghe ore di angoscia quelle vissute ieri notte dalla famiglia di una diciassettenne. La giovane aveva deciso, insieme ad alcuni amici, di affittare delle biciclette per muoversi lungo la città. In viale Indipendenza, però, un avvallamento del selciato stradale, causato dall’assenza di manutenzione, l’ha sbalzata via. Una specie di voragine non segnalata che si è rivelata fatale. La giovane è finita rovinosamente a terra, sbattendo la testa. Gli amici che erano con lei le hanno subito prestato i primi soccorsi, nonostante la paura. Fortunatamente, un automobilista, accortosi di quanto stava accadendo, si è messo a disposizione per trasportarla in ospedale. Oltre alle ferite al volto, alla testa e agli arti, i medici del pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” hanno accertato un’emorragia cerebrale. Dopo diverse ore, è stata dichiarata fuori pericolo.