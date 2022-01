Enaip, rilasciati gli attestati professionali di Addetto alla Prestampa

A fare gli onori di casa è stato Giuseppe Garufo, direttore dell’Enaip di Caltanissetta che in città ha già rilanciato la sua presenza con un nuovi corsi professionali compreso quello di Addetto alla Prestampa destinato a soggetti con una disabilità al lavoro certificata di almeno il 46 per cento. Gli attestati sono stati consegnati a: Bernardo Arancio, Rocco Granvillano, Antonio Salamone, Giuseppe Scicolone, Lucio Flavio Scicolone, Santi Ventura. I corsisti hanno ricevuto anche una indennità di presenza giornaliera pari a cinque euro. L’esame finale ha subito ritardi per cause riconducibili alla pandemia da covid-19.