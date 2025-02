Enduro e muscle cars, al kartodromo appassionati da tutta la Sicilia

Gela. Neanche l’allerta arancione di domenica scorsa ha fermato i trecento piloti provenienti da ogni parte della Sicilia che hanno partecipato al raduno di moto enduro e muscle cars, tenutosi al Kartodromo. Una manifestazione organizzata nei minimi dettagli nonostante il concreto rischio che tutto potesse saltare a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Fortunatamente l’evento si è svolto e ha riscontrato anche tanto successo. Presenti, fra le associazioni locali, l’Off Road e l’Enduro Moto Club Sicilia, presieduti rispettivamente da Liborio Puccio e Oscar Ruvio.

“Abbiamo preparato un percorso lungo più o meno 50 km di avventura e off road puro – ha spiegato Giuseppe Contrafatto, associato dell’Off Road Club – lo scopo è quello di far scoprire il nostro bellissimo territorio”.

“Chi fa questo tipo di sport deve innanzitutto farlo con la testa, senza essere azzardoso e con le giuste protezioni. Mai uscire senza di esse perché basta un attimo e rischi di farti male – ha affermato Ruvio – è fondamentale poi girare sempre con veicoli assicurati per non avere mai alcun tipo di problema”.