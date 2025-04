Energie rinnovabili: approfondimento al Majorana con le aziende leader

Gela. Un incontro formativo dedicato alle energie rinnovabili e alla salvaguardia dell’ambiente si è tenuto presso il plesso Fermi dell’Istituto Ettore Majorana. L’evento ha visto la partecipazione di due rappresentanti di aziende leader nel settore, i quali hanno avuto modo di interfacciarsi con gli studenti, rispondere alle loro domande e fornire preziose informazioni sulle opportunità professionali nel campo delle energie sostenibili. L’iniziativa è stata ideata dalla docente Linda Sacco, referente del corso Mat, con l’obiettivo di offrire agli studenti un’occasione concreta per comprendere come gli argomenti trattati in aula possano trovare applicazione diretta nella realtà lavorativa. “Spesso i ragazzi studiano concetti teorici senza riuscire a immaginare come possano essere utilizzati nel mondo del lavoro. Abbiamo voluto colmare questo divario facendo incontrare gli studenti con esperti del settore, affinché potessero vedere con i propri occhi quali opportunità offre il campo delle energie rinnovabili”, ha spiegato la docente.



Gli ingegneri ospiti hanno illustrato il funzionamento delle principali fonti di energia rinnovabile, come il solare, l’eolico e il geotermico, sottolineando il ruolo cruciale che queste tecnologie giocano nella transizione energetica e nella riduzione dell’impatto ambientale. “Le energie rinnovabili non sono solo il futuro, ma anche il presente. L’industria sta investendo enormemente in queste soluzioni e ci sarà sempre più bisogno di giovani preparati e motivati a portare avanti questa rivoluzione verde”, ha affermato uno dei relatori.

L’incontro è stato accolto con grande entusiasmo dagli studenti, che hanno avuto modo di confrontarsi con professionisti del settore e di conoscere da vicino le opportunità di lavoro e di formazione disponibili nel campo delle energie rinnovabili. “È stato molto interessante perché abbiamo potuto capire come si applicano nella pratica i concetti studiati a scuola. Inoltre, abbiamo scoperto che ci sono molte possibilità di carriera in questo ambito, e questo ci ha dato molta motivazione per il futuro”, ha commentato uno degli studenti presenti.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica Linda Bentivagna, che ha sottolineato il valore di queste iniziative per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto. “Incontri come questo arricchiscono il percorso di studi dei nostri ragazzi, offrendo loro non solo conoscenze teoriche, ma anche un’idea concreta delle prospettive lavorative che li attendono. È fondamentale che la scuola si apra al mondo del lavoro, specialmente in settori in crescita come quello delle energie rinnovabili”, ha dichiarato la dirigente.