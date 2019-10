Eni guarda alla produzione di energia dalle onde del mare, Descalzi: “Primo progetto vicino Gela”

Gela. In attesa che dal Ministero dell’ambiente arrivi il benestare definitivo alla proroga Via per la base gas, Eni sembra volersi portare avanti. I vertici del cane a sei zampe, attraverso le parole dell’amministratore delegato Claudio Descalzi, confermano l’intenzione di voler testare la produzione di energia dalle onde del mare. “Il primo progetto sarà nel 2020 vicino a Gela – ha spiegato il manager della multinazionale – qui abbiamo testato e visto che funziona con tutte le tipologie di mare. Penso che nel 2021, entreremo nella fase di sviluppo dando energia alla prima isola e dopo andremo a creare dei cluster”. Dopo la scelta di convertire la raffineria di contrada Piana del Signore, con una produzione adesso incentrata sui carburanti sostenibili, l’azienda vuole testare direttamente il mare. Impianti dello stesso tipo sono già attivi in altre zone d’Europa e probabilmente i tecnici di Eni hanno studiato a fondo il moto ondoso locale, con i forti venti che spirano costantemente.