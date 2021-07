Eni-Kore, un master e un altro corso universitario in città: firmato nuovo accordo

Gela. La collaborazione tra Eni, attraverso Eni Corporate University, e l’Università degli Studi di Enna “Kore” per lo sviluppo dell’offerta universitaria a Gela si fa in tre. Oltre al previsto Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio che potrebbe essere pianificato dal 2022, un nuovo accordo prevede l’istituzione, per gli anni accademici 2021-22 e 2022-23, di un Master universitario di II livello in “Protezione dell’ambiente e riqualificazione delle aree industriali” e di un corso di laurea professionalizzante in “Tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale”. I corsi saranno attivati nella nuovissima sede del Macchitella Lab di Gela, rimessa a nuovo da Eni nei mesi scorsi. Eni supporterà le attività didattiche e formative nei due anni accademici con seminari e interventi didattici a contenuto applicativo e professionalizzante sui temi dell’economia circolare, trattamento acque e, più in generale, riguardo a tutti i temi legati alla transizione energetica e alla decarbonizzazione di cui Eni è protagonista.