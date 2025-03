Ennesima emergenza idrica, guasto all’adduttore e niente acqua in buona parte della città

Gela. Come se non bastasse il divieto d’uso per fini alimentari, a seguito del superamento della soglia dei trialometani, ora arriva l’ennesimo stop alla distribuzione idrica in città. Ancora una volta, è interessata buona parte dell’area urbana. Da Caltaqua fanno sapere che “a causa di una perdita lungo l’adduttore, di pertinenza del fornitore Siciliacque, è stata interrotta la distribuzione nelle zone Caposoprano alto e basso, San Giacomo alto e basso, Fondo Iozza, Scavone e Macchitella”.