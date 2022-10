Pensabene è già a Gela, ma per dire sì chiede rinforzi e allenamenti alle 15

Gela. Andrea Pensabene è vicinissimo alla panchina del Gela FC. L’allenatore palermitano è in città per conoscere la squadra e dirigere il primo allenamento allo stadio Presti. C’è però un “ma”. Il nero su bianco dipenderà da una richiesta specifica che il tecnico ha posto alla società. Rinforzi? Non solo. Pensabene ha una condizione precisa: allenarsi alle tre del pomeriggio e non dopo le 18. In Eccellenza quasi tutte le squadre si preparano nel primo pomeriggio e con 5 allenamenti settimanali. Il Gela FC, soprattutto per motivi logistici, quattro volte a settimana e dopo le 17,30.

Non dipende solo dal club e dalla disponibilità dei calciatori, non tutti a tempo pieno. Il vero problema è il Presti, intasato di squadre e partite. Il Mattei? Ancora peggio. Ci giocano le squadre dei settori giovanili ed anche le scuole calcio pare stiano prendendo spazi temporali. La società sta pressando il Comune affinchè possa essere esaudita la richiesta di Pensabene.