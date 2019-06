Centinaia di piante aromatiche mediterranee per trasformare Canalazzo

Gela. Un tuffo tra gli odori ed i colori di piante aromatiche mediterranee. Un angolo della città riqualificato con interventi semplici ma innovativi. La voglia di giovani nello scommettersi per la propria città. E’ tutto pronto per l’inaugurazione della “via degli odori”, promosso dall’associazione culturale Smaf, che ha messo radici nel quartiere Canalazzo, trasformandolo in un laboratorio di idee, arte e cultura.

Il percorso coinvolge via Floridia, via Vinci e via Stimolo, nel cuore del quartiere Canalazzo, a due passi dalla centrale piazza Sant’Agostino.

Giulia Giudice è studentessa al quarto anno del liceo Classico Eschilo. Da un anno però ha coltivato e curato nella campagna di famiglia un migliaio tra piante ed essenze aromatiche mediterranee. Trecento di esse oggi sono esposte nelle viuzze strette e caratteristiche del rione Canalazzo.