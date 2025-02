Entro il 2026 riscossione Tari a Impianti: Fava, “su Pef servirà supporto della maggioranza”

Gela. Dal prossimo anno dovrebbe concretizzarsi il passaggio del servizio di riscossione della Tari sui rifiuti direttamente a Impianti Srr, la società in house che già si occupa della raccolta e gestisce la piattaforma integrata di Timpazzo. Questa mattina, i riferimenti di Impianti e Srr4, c’erano l’avvocato Stefano Polizzotto e il presidente Gianfilippo Bancheri, hanno incontrato i sindaci e gli assessori al ramo dei Comuni dell’ambito. “Ogni Comune ha la propria specificità – dice l’assessore Giuseppe Fava intervenuto nel corso della riunione – sicuramente, un’adeguata riscossione della Tari assicurerà un servizio ancora più efficiente per i cittadini sui quali però non va esercitata una pressione eccessiva. Servono efficienza e proporzionalità, considerando la condizione delicata del nostro ente”. La struttura di Impianti da tempo lavora per avviare direttamente la riscossione andando a sanare un vulnus che spesso si registra per i Comuni, che hanno enormi difficoltà a riscuotere i tributi. Un aspetto che la Corte dei Conti ha più volte sottolineato nelle relazioni sull’ente gelese. Fava sta seguendo per intero il settore ambiente che tocca principalmente il servizio rifiuti e il decoro urbano.