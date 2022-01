Eolico offshore, un nuovo progetto presentato al ministero: un parco nel Golfo di Gela

Gela. La procedura, ancora in fase di studio di impatto ambientale, è stata avviata e i funzionari del Ministero della transizione ecologica, ad inizio dicembre, hanno preso in carico l’iter. La società “Apollo Wind srl” ha avanzato richiesta per un parco eolico offshore, su un tratto del Golfo di Gela, interessando aree del territorio e della provincia ragusana. Non sono disponibili dati ulteriori, ma il progetto prevede un parco da 384 Mw. L’area individuata è collocata nel settore sud della zona marina C del Canale di Sicilia. L’avvio dell’istruttoria risale proprio ai primi giorni del mese di dicembre. Gli accertamenti saranno compiuti dagli uffici romani che si occupano di valutazioni e autorizzazioni ambientali. Al momento, non ci sono altri dati che possano riguardare il progetto, presentato dalla “Apollo Wind srl”. Già nel recente passato, ci fu una lunga procedura per la realizzazione di un parco eolico offshore, lungo un tratto della costa locale. In quel caso, venne individuata l’area a ridosso dei Comuni di Licata, Butera e Gela. Dopo lunghe controversie, anche giudiziarie, il progetto non andò avanti, anche se c’era stato il rilascio delle autorizzazioni più importanti, che avrebbero potuto sancire uno sviluppo effettivo del parco eolico.