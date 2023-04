Equitazione, ad Aci Sant’Antonio successi e tanti podi per il centro Peg lago Biviere

Carla Di Vita prima ex aequo in gimcana di precisione e sesta in A1. Roberta Fraglica, alla sua seconda gara in assoluto, si è piazzata sesta in id 20. Primo posto ex aequo nella cat 60 per Martina Fisci e Saida Gaccione. Nella categoria 70 prima ex aequo Dalila Di Modica. Ottime performance anche per Rosario Scicolone alla sua prima gara in dressage e Matilde Scicolone nella gimcana riservata ai più piccoli.