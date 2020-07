“Era una società per il traffico di reperti”, chieste sedici condanne

Gela. Per il pm Federica Scuderi, trafugare reperti archeologici da importanti siti del territorio e poi rivenderli era diventato “un lavoro” per molti dei coinvolti nell’inchiesta “Agorà”. Il pubblico ministero, al termine della requisitoria, ha chiesto sedici condanne e quattro assoluzioni, quasi esclusivamente per prescrizione, ad eccezione della posizione di Vincenzo Strabone (difeso dall’avvocato Salvo Macrì), per il quale la decisione favorevole dovrebbe toccare il merito delle accuse. Il magistrato, davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore, ha ripercorso i tratti salienti di un’indagine, condotta dai finanzieri, che ha toccato alcuni dei siti archeologici più importanti dei territori delle province di Caltanissetta, Ragusa e Catania. Ci sarebbero stati contatti costanti tra presunti “tombaroli” gelesi, ragusani ed etnei, soprattutto della zona di Paternò. Alcuni degli imputati, ritenuti i veri organizzatori del traffico di reperti, avrebbero avviato contatti con altre Regioni, dove si recavano per tentare di chiudere compravendite, spesso su commissione. Avrebbero organizzato, secondo il magistrato, una “società”, attiva nella gestione di questi traffici illeciti. Sette anni e sei mesi di reclusione sono stati chiesti per Simone Di Simone, quattro anni e tre mesi per Orazio Pellegrino e Giuseppe Rapisarda, tre anni a Vincenzo Peritore, due anni per Nicola Santo Martines, Salvatore Cassisi e Mihaela Ionita, un anno e dieci mesi a Vincenzo Cassisi, un anno e nove mesi per Gaetano Di Simone, dieci mesi a Pasquale Messina, otto mesi a Nicolò Cassarà, sei mesi per Benedetto Cancemi, cinque mesi ad Amedeo Tribuzio, Giuseppe Cassarà e Pietro Giannino, tre mesi a Giuseppe Orfanò (altri capi d’accusa erano già prescritti). La prescrizione è maturata, secondo quanto riferito dal pm, per Francesco Musumeci, Francesco Rapisarda e Francesco Cannizzaro.