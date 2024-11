Erasmus in città, nei prossimi mesi settecento studenti da diverse parti d’Europa

Gela. Oltre 700 studenti del nord est Europa saranno ospiti a Gela nei prossimi 8 mesi in un progetto Erasmus promosso da Promoimpresa. Emanuele Maniscalco, project manager di Promoimpresa, ha incontrato ieri mattina l’assessore allo Sport e Turismo, Peppe Di Cristina, in compagnia di docenti della Polonia e di Karolina Plotnicka e Linda Pertek, partner del progetto. Nei prossimi mesi centinaia di giovani studenti di Polonia, Estonia, Repubblica Ceca, Serbia, Spagna e Portogallo si alterneranno in progetti che li vedranno impegnati in stage formativi presso aziende locali. Lo stesso scambio avverrà con studenti di scuole professionali e istituti tecnici gelesi nei paesi esteri. Uno scambio anche interculturale che consentirà agli studenti del nord Europa di risiedere in città diverse settimane e scoprirne anche le bellezze.