Erbacce e sterpaglie, “intervengano Ghelas e Tekra”: Greco autorizza le attività

Le zone interessate sono quelle di via Settefarine (compresa la potatura delle palme e interventi nella scarpata di via Pontormo), via Cappuccini, via Romagnoli (da largo Cappuccini a via Europa compresi piazza Lagrange e via Orsi), viale Indipendenza (da via Europa alla rotonda di viale Mattei), via Rio de Janeiro e traverse, il quartiere Macchitella, via Crispi e via Cascino, via Butera, via Danimarca, via Recanati, via Cairoli, via Matteotti, corso Aldisio e via Feace, corso Vittorio Emanuele, vico Tilaro, via Tevere e via Venezia. Un provvedimento che rientra nel piano generale per migliorare la pulizia, ad iniziare dai marciapiedi e dalle aree pubbliche.